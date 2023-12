PSG-Nantes, un match à ne pas manquer

Ils sont vêtus de jaune et veulent gâcher la vie des Parisiens. Le Borussia Dortmund ? Oui mais non. Ce week-end, ce sera d’abord le FC Nantes qui va venir tenter de jouer un sale tour aux hommes de Luis Enrique pour le compte de la 15e journée de Ligue 1 Uber Eats. Et les Canaris espèrent d’ailleurs que le PSG aura déjà la tête à son match décisif d’UEFA Champions League, prévu mercredi prochain sur la pelouse de Dortmund.

Un classique du championnat

Pour cela, ils devront être dans la forme de leur vie. Car le PSG en Ligue 1, c’est 7 victoires consécutives, série en cours. Depuis un match nul à Clermont, le club de la capitale roule sur ses adversaires et affiche un visage conquérant, surtout à domicile. L’AS Monaco peut en témoigner, après avoir pris 5 buts le 24 novembre dernier. Depuis la seule défaite de la saison au Parc des Princes, contre Nice, c’est minimum 3 buts inscrits par match. De quoi garantir le spectacle.

Ce match, un classique de la L1 qui a accouché de buts devenus légendaires, revêt une importance capitale pour Paris. Une dernière répétition avant le match décisif de Ligue des Champions, sur Canal Plus mercredi prochain. Quelle option va privilégier Luis Enrique ? Faire tourner son effectif ou au contraire aligner l’équipe la plus proche possible. Réponse samedi soir.

Nantes, retour en forme

Le FC Nantes a changé d’entraîneur le 29 novembre dernier. Exit Pierre Aristouy, bienvenue Jocelyn Gourvennec. L’ancien coach de Guingamp ou encore Bordeaux a réussi ses débuts, en étant le premier à faire tomber l’OGC Nice le week-end dernier. Pas un mince exploit. Grace à un but de Mollet, Nantes a donc interrompu sa série de 4 matches sans victoire. Et il se présente au Parc dans la peau du challenger qui n’a pas froid aux yeux.

