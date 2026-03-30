EdF : le grand avertissement de Didier Deschamps à ses joueurs

Le sourire peut être présent après le rassemblement des Bleus. Après une victoire maîtrisée de l’équipe-type face au Brésil (2-1), l’équipe B des Bleus a été tout aussi brillante ce dimanche face à la Colombie (3-1). Ayant un groupe avec une énorme ressource dans tous les secteurs, Didier Deschamps peut se targuer d’avoir une équipe rodée à quelques encablures du début de la Coupe du monde 2026. Néanmoins, DD ne veut pas s’emballer.

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Après la rencontre face aux Cafeteros, le sélectionneur national a tenu à rappeler ses joueurs à l’ordre après que Lucas Hernandez ait dit que la France avait la meilleure attaque du monde : «il a dit ça ? Je vais lui parler tout de suite (sourire). C’est votre rôle, de ne pas se voir plus beau. Évidemment qu’on a le potentiel, oui. Comme 8 ou 10 équipes. L’ambition je l’ai, il ne faut pas qu’on perde l’humilité. Je ne vais pas me cacher. Ce n’est pas en claironnant en disant qu’on est les plus beaux et les plus forts qu’on va y arriver.»