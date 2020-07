Le Real Madrid est prêt à brader Luka Jovic

Lorsque le Real Madrid signait un chèque de 60 millions d'euros à l'Eintracht Francfort pour l'attaquant serbe l'été dernier, la plupart des observateurs étaient unanimes. Le prix était certes élevé, mais les Merengues venaient de s'offrir l'un des meilleurs joueurs de surface du Vieux Continent, avec une marge de progression énorme et donc le talent pour devenir un top mondial à son poste.

Mais ça, c'était avant. Effectivement, l'aventure madrilène du joueur passé par Benfica est loin d'être un franc succès, un an après son arrivée. Globalement peu utilisé par Zinedine Zidane - 16 rencontres de Liga dont 4 titularisations seulement - le goleador de 22 ans doit se contenter des miettes et n'a marqué que deux buts en championnat. Et en dehors du terrain, ça ne se passe pas forcément très bien, puisqu'après une première polémique suite à son retour en Serbie pendant le confinement, il est désormais en quarantaine puisqu'un de ses proches a été testé positif.

Jovic vendu pour la moitié de ce qu'il a coûté ?

Sera-t-il toujours à Madrid la saison prochaine ? C'est une question qu'on peut légitimement se poser. Voilà que plusieurs informations publiées au cours du week-end, par le Daily Star notamment, font état de nombreux intérêts pour lui. Ainsi, Leicester aurait déjà fait une offre de 35 millions d'euros pour lui, et Chelsea serait aussi sur le coup. Dans le même temps, plusieurs écuries italiennes comme l'AC Milan surveillent toujours de très près sa situation.

Mais surtout, le Real Madrid est prêt à écouter les offres des équipes intéressées, comme l'avait déjà expliqué la presse espagnole cette semaine. Les Foxes auraient eux proposé 35 millions d'euros pour l'attaquant serbe, un montant qui pourrait convaincre le club de la capitale espagnole. Ce dernier serait cependant aussi intéressé par un prêt du joueur, afin que sa valeur puisse regrimper après cette saison compliquée. Affaire à suivre...