Chelsea s’offre la surprise Danny Welbeck

La surprise du chef. Cet été, Xabi Alonso a pris les commandes de Chelsea. Une première expérience sur un banc de Premier League pour l’Espagnol, qui reste sur un échec au Real Madrid. Mais il est bien décidé à réussir chez les pensionnaires de Stamford Bridge, qui lui donneront les moyens d’atteindre ses objectifs, notamment en investissant sur le mercato. Le nouvel entraîneur des Blues a son mot à dire sur le recrutement. C’est l’une des conditions qu’il a posées au moment de s’engager en faveur des Londoniens. Il d’ailleurs reçu un joli cadeau de bienvenue puisque Chelsea a bouclé la signature de Morgan Rogers pour 138 M€.

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Dans le secteur offensif, Xabi Alonso souhaitait un renfort expérimenté et habitué aux joutes de la Premier League. Il a trouvé la recrue parfaite en Danny Welbeck. Il y a quelques jours, plusieurs médias anglais ont fait part d’un intérêt des Blues pour le joueur de Brighton. Une piste surprenante puisqu’elle ne colle pas vraiment aux profils recrutés par Todd Boehly et Chelsea ces dernières années. En effet, Welbeck a 35 ans. Mais il a un CV solide, lui qui a porté les couleurs de Manchester United ou encore d’Arsenal.

Une surprise nommée Welbeck

La saison dernière, le natif de Manchester a été précieux pour les Seagulls avec lesquels il a marqué 14 buts et délivré 2 passes décisives en 40 matchs toutes compétitions confondues. Ses qualités de finisseur et son expérience ont donc convaincu Chelsea. Un club auquel il a ainsi dit oui à Chelsea pour s’offrir un dernier grand défi au pays. Pour les Londoniens, ce transfert n’est pas réellement un gros risque puisqu’il ne restait qu’une seule année de contrat à Welbeck (juin 2027). Ils ont alors bouclé sa signature pour deux saisons.

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La nouvelle a été officialisée aujourd’hui par le biais d’un communiqué de presse. « Chelsea a le plaisir d’annoncer la signature de Danny Welbeck, en provenance du club de Premier League Brighton & Hove Albion. » Ce transfert surprise permet à Danny Welbeck de retrouver un très grand club anglais et surtout de poursuivre sa carrière au pays, lui qui n’a évolué qu’au Royaume-Uni durant sa carrière.