Eliminatoires CM - Europe

Italie : Gattuso explique l’absence de Chiesa

Par Valentin Feuillette
1 min.
Federico Chiesa avec Liverpool @Maxppp
Moldavie Italie

Présent en conférence de presse à Coverciano, Gennaro Gattuso a évoqué la non-sélection de Federico Chiesa pour les deux derniers matchs de qualification à la Coupe du Monde 2026, face à la Moldavie (13 novembre) et à la Norvège (16 novembre). Le sélectionneur italien a assuré entretenir un dialogue régulier avec l’attaquant de Liverpool, tout en respectant sa décision.

« Chiesa ? Je lui parle souvent et nous devons respecter les choix et les problèmes que chacun rencontre », a déclaré Gattuso. « C’est un choix personnel, je ne peux rien dire de plus, mais c’est la vérité. » L’Italie s’est réunie à Coverciano pour préparer ces deux rencontres décisives, sans l’un de ses cadres offensifs. À voir si Chiesa sera appelé en 2026 pour les potentiels barrages décisifs.

