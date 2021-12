Diego Godin en partance vers Valence

Le séjour de Diego Godin à Cagliari devrait bientôt toucher à sa fin. Dans des propos récoltés par Sport890 à son arrivée dans son pays natal, le défenseur central uruguayen a confirmé son départ proche de la Sardaigne: «je ne peux pas dire grand-chose, mais il est évident que je vais quitter le club. Il n'y a eu aucun manque de respect ou de professionnalisme de ma part. Il s'agit de questions contractuelles et de questions d'actualité à Cagliari, mais elles ne datent pas d'aujourd'hui. Elles remontent à des années.»

Selon les informations de Marca, l'international de la Celeste (153 sélections, 8 buts) pourrait faire son retour en Espagne, après avoir connu la Liga avec l'Atlético de Madrid et Villarreal entre 2007 et 2019. En effet, le Valence de José Bordalas serait à la recherche d'un renfort en défense centrale pour le mercato hivernal pour continuer sa lutte pour une place en Ligue des Champions. Il viendrait également libérer Hugo Guillamon, milieu défensif de formation, et compenser les absences de Gabriel Paulista (blessure) et Omar Alderete (Covid-19).