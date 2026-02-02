L’AS Monaco a un accord avec Al-Ittihad pour George Ilenikhena

Ces dernières semaines, l’AS Monaco vit une période particulièrement tumultueuse, marquée par une spirale de résultats décevants en Ligue 1 et une ambiance électrique autour du club. Après avoir enchaîné plusieurs défaites lourdes, notamment contre le Real Madrid (6-1) l’OL (3-1), l’OM (1-0) ou Lorient (3-1), l’ASM peine à retrouver un niveau collectif satisfaisant, et les supporters ont fait connaître leur colère dans les tribunes du Stade Louis II, allant jusqu’à boycotter des phases de matchs tant l’atmosphère est devenue tendue. Ce malaise sportif s’ajoute à une frustration plus large des fans, qui pointent du doigt la gestion du club, le manque d’efficacité offensive et la stagnation au classement. Des éléments qui contribuent à une sensation de crise interne rarement vue à Monaco.

Dans ce contexte délicat, l’AS Monaco a tenté de renforcer son effectif lors du mercato hivernal, tout en composant avec des contraintes financières et des besoins urgents sur le terrain. La venue de Wout Faes, prêté avec option d’achat depuis Leicester City, illustre la volonté du club de stabiliser sa défense après des performances irrégulières. Malgré quelques éclairs offensifs, l’équipe monégasque souffre encore d’un manque de continuité et d’efficacité, ce qui alimente les discussions autour d’autres ajustements potentiels dans l’effectif. Dans ce paysage, la direction sportive doit jongler entre ambitions sportives, pression des supporters et impératifs financiers — notamment la nécessité de dégager des marges de manœuvre avant l’été.

Quelques détails à régler

Au centre de l’actualité mercato monégasque se trouve George Ilenikhena, l’attaquant de 19 ans sous contrat jusqu’en 2029 avec l’AS Monaco. Arrivé à Monaco à l’été 2024 en provenance d’Anvers, où il s’était déjà fait remarquer par ses performances en Belgique, Ilenikhena n’a pas encore confirmé pleinement les espoirs placés en lui sous le Rocher. En effet, il n’a inscrit quelques buts depuis son arrivée, mais son temps de jeu reste limité cette saison, qu’il s’agisse de titularisations ou d’impact offensif régulier. Face à cela, l’ASM se disait prête à acter un transfert si une offre jugée satisfaisante se profile, malgré une valorisation du joueur qui dépasse largement sa valeur marchande actuelle. Selon les informations de RMC Sport, l’AS Monaco a trouvé un accord avec Al-Ittihad pour le transfert de George Ilenikhena à hauteur de 33 millions d’euros, une somme très importante comparée aux évaluations habituelles du joueur avoisinant plutôt les 20 millions.

Ce possible transfert s’inscrit dans une stratégie plus large du club princier de générer des revenus substantiels pour soulager les finances et répondre aux exigences du fair-play financier, tout en permettant à l’attaquant d’intégrer un projet ambitieux à l’étranger. Selon nos informations, il reste encore quelques détails à régler. Reste désormais à trouver un accord définitif entre le joueur et le club saoudien sur les termes de son contrat, notamment les aspects salariaux et sportifs, avant que l’opération ne soit officialisée. Si cette transaction venait à se concrétiser avant ce soir, elle serait l’un des signes les plus nets de ce mercato hivernal agité à Monaco, où le besoin de solutions rapides et efficaces se fait sentir tant sur le plan économique que sur le plan sportif.