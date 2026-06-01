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Un homme entre la vie et la mort après les festivités du PSG

Par Josué Cassé
1 min.
Le PSG fête son sacre. @Maxppp

Double champion d’Europe après sa victoire contre Arsenal à Budapest, le Paris Saint-Germain a retrouvé ses supporters, dimanche soir, dans la capitale française. L’occasion pour les troupes de Luis Enrique de célébrer ce nouveau succès historique. Un week-end de fête qui a, malgré tout, viré au drame samedi soir.

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En effet, un homme ayant "volontairement" sauté dans la Seine, vers 21 heures au moment des célébrations dans la capitale a été hospitalisé dans un état grave, a appris BFMTV de la part du parquet de Paris. «Un équipage de la fluviale des sapeurs pompiers a repêché la victime. Malgré les soins prodigués par le Samu Hôtel-Dieu, la victime a été conduite en urgence absolue dans un hôpital, avec un pronostic vital très engagé», ajoute le parquet.

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