PSG : la date de la finale de la Coupe Intercontinentale dévoilée

Vainqueur de la Ligue des Champions 2025/2026, le Paris Saint-Germain disputera la finale de la Coupe Intercontinentale. La saison passée déjà, le club parisien avait joué cette finale, après avoir remporté l’édition 2024/2025 de la C1, et s’était imposé contre Flamengo (1-1, 4-1 t.a.b.). La FIFA a par ailleurs communiqué la date et le lieu de cette rencontre, qui se disputera encore au stade Ahmad Bin Ali (Qatar), le 16 décembre prochain.

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Three big FIFA events coming up in December 2026 ⚽️📆 https://t.co/yDHis3vKId — FIFA (@FIFAcom) October 22, 2026

Pour l’heure, l’adversaire du PSG n’est pas encore connu. En effet, le club mexicain du Deportivo Toluca, champion d’Amérique du Nord, affrontera le champion de la Copa Libertadores pour la Coupe du Derby des Amériques, le mercredi 9 décembre prochain, au stade Jassim Bin Hamad. Le vainqueur de cette affiche rencontrera le club sud-africain des Mamelodi Sundowns, vainqueur de la dernière Ligue des Champions africaine, trois jours plus tard, pour le titre de la Coupe du Challenge.