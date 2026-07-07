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Portugal : la candidature de Sérgio Conceição poussée par des cadres de la sélection

Par Santi Aouna
1 min.
Sérgio Conceição sur le banc @Maxppp

Il va y avoir du changement au Portugal après cette Coupe du Monde. Roberto Martinez a annoncé son départ hier, sitôt après l’élimination contre l’Espagne en 8e de finale (1-0), alors que Cristiano Ronaldo a peut-être dit adieu lui aussi à la sélection. Jorge Jesus est le favori pour prendre la suite sur le banc mais aucun accord n’a été conclu avec la fédération pour le moment.

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Selon nos informations, le nom de Sérgio Conceição (51 ans) est toujours dans les tuyaux. Libre depuis son départ d’Al-Ittihad, le technicien reste l’un des principaux candidats au poste de sélectionneur. Sa candidature est même soutenue par plusieurs cadres de la Seleçao. Il faut dire qu’en cas de nomination, il serait accompagné de Pepe son staff technique.

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