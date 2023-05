Real Madrid : les supporters préfèrent Jude Bellingham à Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Après sa lourde élimination face à Manchester City en Ligue des champions, le Real Madrid va devoir maintenant se concentrer sur son mercato estival. Et alors que ces dernières années celui-ci était plutôt calme à la Maison Blanche, cette fois-ci on devrait un peu plus s’activer dans les coulisses du Santiago-Bernabéu. Du côté des supporters, on espère également que la direction va réaliser un mercato intéressant.

Le journal AS a d’ailleurs réalisé un sondage auprès des socios pour savoir quelle serait la signature qu’ils aimeraient le plus voir cet été. Et sans surprise, le joueur qui arrive en tête est Jude Bellingham avec 26 %. Suivi par un certain Kylian Mbappé qui n’a remporté que 18 % des votes. On y retrouve ensuite Alphonso Davies (18% également), Gabri Veiga (12%), Reece James (11%), Harry Kane (9%) ou encore Dušan Vlahović (6%).

