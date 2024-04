PSG : les oreillettes bluetooth de Luis Enrique font jaser

Dans le cadre de la 28e journée de Ligue 1 et à quelques jours de retrouver le Barça pour les quarts de finale aller de la Ligue des Champions, le PSG a concédé le nul (1-1) face à Clermont. Une soirée marquée par la sortie sur blessure de Nordi Mukiele, frustré, le gros turnover du PSG, le nouveau but de Gonçalo Ramos, la rage de Gianluigi Donnarumma vis à vis de l’arbitrage français mais également… les oreillettes bluetooth portées par Luis Enrique sur le banc de touche. De quoi provoquer de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux…

En effet, les internautes se sont interrogés sur la raison de ce choix et se sont surtout amusés à imaginer différents scénarios sur ce que pouvait bien écouter le technicien parisien : «il écoute le dernier Beyonce?» ; «Je pense que Luis Enrique écoute du PNL…». D’autres misent sur Naps ou sur le best of de Daniel Riolo. L’hypothèse la plus probable reste, malgré tout, que l’Espagnol a vu là un moyen aisé d’échanger avec ses adjoints un peu plus haut en tribune.