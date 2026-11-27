Le Real Madrid pourrait bien devoir revoir ses plans pour Nico Paz. Parti à Côme pour poursuivre sa progression, le milieu offensif argentin de 22 ans s’est imposé comme l’une des révélations de la Serie A, au point de susciter à nouveau l’intérêt de son ancien club. Les Merengues disposent pourtant d’une option de rachat estimée à 80 millions d’euros, qu’ils pourraient activer à l’été 2027 pour rapatrier leur ancien joueur. Mais selon les informations de The Athletic, publiées ce vendredi, l’hypothèse d’un retour dans la capitale espagnole ne serait pas vraiment dans les plans du principal intéressé. Malgré son attachement au Real Madrid, Nico Paz ne souhaiterait pas retrouver un environnement dans lequel son temps de jeu pourrait être limité. À 22 ans, l’international argentin entend poursuivre son développement et ne compte pas sacrifier sa progression au profit d’un simple retour au Santiago Bernabéu.

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Le message envoyé à la direction madrilène est donc assez clair : Nico Paz ne reviendra que s’il bénéficie de garanties sportives importantes. Plus précisément, le jeune milieu offensif souhaiterait obtenir un rôle majeur dans le projet de son éventuel futur entraîneur, avec une place de premier plan au sein de l’effectif. Une exigence parfaitement compréhensible au regard de sa progression depuis son arrivée en Italie. Le Real Madrid devra ainsi être en mesure de lui présenter un véritable projet sportif et de lui offrir des perspectives concrètes de titularisation. Dans le cas contraire, l’Argentin pourrait privilégier la continuité à Côme ou étudier d’autres propositions. Les dirigeants madrilènes sont même, aujourd’hui, conscients que disposer d’une option de rachat ne signifie pas nécessairement avoir la certitude de convaincre le natif de Santa Cruz de Tenerife.

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Manchester United le veut mais…

Et justement, un autre prétendant pourrait profiter de cette situation pour tenter de s’attacher les services du talent argentin aux 16 sélections (6 buts). Toujours selon The Athletic, Manchester United surveillerait attentivement la situation de Nico Paz en vue de l’été 2027. Le club mancunien aurait identifié le joueur de Côme comme une potentielle solution pour préparer la succession de Bruno Fernandes, dans l’hypothèse où le capitaine portugais venait à quitter Old Trafford. Le profil du jeune Argentin, capable d’évoluer entre les lignes et de faire des différences dans les derniers mètres, correspondrait aux besoins des Red Devils. Manchester United pourrait ainsi lui proposer un statut important et un projet dans lequel il aurait davantage de responsabilités. Une perspective susceptible de retenir son attention, alors que son avenir semble encore loin d’être arrêté.

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Un élément est toutefois venu modifier le contexte de ce dossier au cours des dernières heures. En effet, Manchester United a officiellement activé l’année supplémentaire en option dans le contrat de Bruno Fernandes. Initialement engagé jusqu’à l’été 2027, le milieu portugais est désormais lié aux Red Devils jusqu’en juin 2028. Cette décision permet au club anglais de protéger son capitaine et d’éviter qu’il puisse négocier librement avec des formations étrangères dès janvier, tout en conservant la possibilité de réclamer une indemnité en cas de départ à l’été 2027. Elle ne ferme donc pas totalement la porte à un éventuel transfert. L’avenir de Bruno Fernandes pourrait ainsi continuer d’influencer les plans mancuniens sur le marché des transferts. De son côté, Nico Paz se retrouve face à plusieurs possibilités pour la suite de sa carrière, avec une priorité qui semble déjà établie : rejoindre un club capable de lui garantir un rôle central. Le Real Madrid est prévenu, Manchester United est, lui, à l’affût.