Le groupe du PSG à Angers avec Nuno Mendes mais sans Vitinha

Au PSG d’en profiter. Après le nul de Lens hier sur la pelouse de Brest (3-3), le leader de Ligue 1 a l’occasion de prendre ses distances avec son dauphin à l’occasion de son déplacement à Angers ce samedi (coup d’envoi à 19h). Il s’agit de la dernière rencontre avant la demi-finale aller de Ligue des Champions face au Bayern mardi prochain.

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Touché au talon contre Lyon, Vitinha va mieux. L’inflammation du Portugais évolue favorablement mais, par précaution, il n’est pas du groupe convoqué dans le Maine-et-Loire. Marquinhos est lui aussi absent, sans doute préservé. Nuno Mendes est en revanche de retour, lui qui avait été blessé durant le quart de finale retour de Ligue des Champions face à Liverpool.