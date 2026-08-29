Ligue 1 : avec un énorme Gessime Yassine, Strasbourg renverse le RC Lens

Ce samedi à la Meinau, la rencontre entre Strasbourg et Lens s’annonçait comme un véritable choc aux dynamiques opposées. Battus lourdement à Marseille en ouverture de la saison (4-0) après une pré-saison catastrophique et privés de leur capitaine Guéla Doué en instance de départ, les Alsaciens devaient impérativement réagir devant leur public. De leur côté, les Lensois de Dino Toppmöller, forts de leur victoire inaugurale face à Auxerre (5-2) et du sacre au Trophée des Champions, se déplaçaient en Alsace avec l’objectif de poursuivre leur sans-faute et d’occuper provisoirement seuls la tête de la Ligue 1.

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Le premier acte s’est joué sur un rythme effréné avec deux formations portées vers l’attaque. Si Strasbourg a pris le contrôle du jeu dès l’entame grâce à un Gessime Yassine intenable sur son côté droit, Lens s’est montré redoutable en transition par l’intermédiaire de Sima. Après de grosses frayeurs sur les cages de Robin Risser et Filip Jorgensen, impériaux dans leurs buts, la situation a basculé à la 37e minute. Fauché par Jeyland Mitchell dans la surface, Sima a obtenu un penalty transformé avec sang-froid par Florian Thauvin. Ce 100e but en Ligue 1 du capitaine nordiste a permis aux Sang et Or de regagner les vestiaires avec l’avantage au score. En deux matchs cette saison, l’ancien de l’OM a inscrit trois buts en Ligue 1. Les trois sur penalty.

Strasbourg renverse la table

Mal payés en première période, les hommes d’Oliveira sont revenus avec de meilleures intentions au retour des vestiaires et n’ont tardé à faire sauter le verrou artésien. Servi dans la surface au terme d’un superbe mouvement collectif amorcé par Nanasi et Reyna, Yassine a concrétisé sa belle prestation d’une frappe précise du droit pour égaliser (1-1, 48e). Sur leur lancée, les Alsaciens pensaient même renverser totalement la vapeur quelques minutes plus tard quand Jacobo Ortega a poussé le ballon au fond des filets, mais le but a finalement été annulé par la VAR pour une position de hors-jeu (55e). Yassine était encore à l’initiative de l’action avec un centre millimétré.

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Par la suite, Strasbourg a clairement pris l’ascendant. Face à des Sang et Or groggy, les locaux ont continué d’attaquer et la réussite a enfin été de leur côté. Après des tentatives ratées d’Ortega (73e) et d’Amo-Ameyaw (83e), c’est encore Gessime Yassine qui a marqué pour offrir la victoire au RCSA au terme d’une superbe action collective qu’il a conclue du droit (2-1, 84e). Au terme d’un ultime baroud d’honneur lensois, Strasbourg a tenu bon grâce à un énorme Jorgensen qui est venu valider le premier succès de la saison strasbourgeoise. De son côté, Lens concède déjà sa première défaite dans cet exercice 2026/2027 et rate l’occasion de prendre la tête du classement.