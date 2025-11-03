La confession de Carlo Ancelotti sur la brouille entre Vinicius Jr et Xabi Alonso

Carlo Ancelotti vient d’annoncer sa liste de 26 joueurs convoqués pour les matches amicaux face au Sénégal et la Tunisie. Une liste dans laquelle ne figure pas Neymar (33 ans), tout juste revenu de blessure. « Je n’ai pas reparlé à Neymar. Nous verrons quand il pourra se remettre et rejouer », a confié l’Italien pour se justifier. « Carletto » a ensuite été interrogé sur le cas Vinicius Jr et sa brouille avec Xabi Alonso au Real Madrid. Et selon l’ancien coach merengue, l’affaire est close.

« Nous avons une très bonne relation avec Vinicius, comme nous avons une très bonne relation avec tous les joueurs. Donc, quand quelque chose se passe, nous nous informons et demandons conseil sur ce qui s’est passé. Nous avons parlé avec Vinicius. Il a dit ce qu’il pensait, qu’il avait commis une erreur et, face à cela, il semble avoir présenté ses excuses. Je pense que le problème est résolu. Vinicius est un joueur très important pour nous, un joueur qui peut nous aider beaucoup et nous l’apprécions beaucoup. Je pense qu’il n’y a aucun problème, ni ici ni au club. Je ne suis ni son père ni son frère, je veux juste être son entraîneur. Sa vie personnelle lui appartient », a confié l’Italien en conférence de presse. Des propos confirmés par Xabi Alonso, lui même, présent en conférence de presse à Anfield avant de défier Liverpool : «pour moi, c’était important qu’on en parle vendredi, c’est bien réglé. Ce sont des choses qui peuvent arriver, nous ne voulons pas qu’elles se reproduisent. C’est réglé».