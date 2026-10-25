Monaco : Ansu Fati sorti sur blessure contre Lille

Nouvelle inquiétude pour Ansu Fati. Alors qu’il semblait retrouver progressivement son meilleur niveau sous les couleurs de l’AS Monaco, l’attaquant espagnol a été contraint de quitter prématurément ses partenaires ce dimanche face à Lille, à l’occasion de la huitième journée de Ligue 1. Titularisé sur le couloir gauche par Filipe Luís, l’ancien joueur du FC Barcelone a cédé sa place à Detourbet dès la 15e minute, après avoir ressenti une gêne qui l’empêchait de courir normalement.

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Cette sortie représente un coup dur pour Monaco, tant Ansu Fati avait réussi son début de saison avec deux buts inscrits lors en deux titularisations. Pour l’heure, rien ne permet d’affirmer que cette nouvelle blessure est grave : l’Espagnol a quitté la pelouse en marchant, même s’il ne semblait plus en mesure de poursuivre la rencontre. Le club monégasque devra désormais attendre les premiers examens pour connaître la nature exacte de cette blessure et mesurer la durée éventuelle de son indisponibilité.