PSG, Real Madrid : Florentino Pérez lâche une bombe sur Kylian Mbappé

Le Real Madrid est dans l’obligation de trouver un nouvel attaquant lors de ce mercato estival après le départ de Karim Benzema en Arabie Saoudite, du côté d’Al Ittihad plus précisément. Orpheline du Français, la Casa Blanca sonde plusieurs pistes pour le remplacer. Et comme chaque année, l’une d’elles mène à Kylian Mbappé. Le joueur du Paris Saint-Germain plaît énormément à Florentino Pérez, le président du club madrilène. Et le dirigeant espagnol est conscient qu’il sera difficile de déloger l’attaquant cette année.

En effet, même si le nom de Kylian Mbappé est revenu dans les débats de cette fameuse perle rare que cherche le Real Madrid, le natif de Bondy ne devrait pas bouger du Paris Saint-Germain cet été. Florentino Pérez, de son côté, est persuadé de pouvoir le recruter l’année prochaine lors du mercato estival 2024 comme il l’a confié dans une rue de Madrid. Interrogé sur une potentielle arrivée de l’attaquant français, le président madrilène s’est montré particulièrement optimiste. À la question «Est-ce que vous allez recruter Mbappé ?», le dirigeant espagnol a tout simplement répondu : «oui… mais pas cette année…»

