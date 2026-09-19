FC Séville-FC Barcelone : les compositions officielles

C’est l’un des chocs de cette 7ème journée de Liga, en attendant demain le derby de Madrid entre l’Atletico et le Real. Le FC Séville accueille le FC Barcelone (une rencontre à suivre en direct commenté à partir de 21h sur Foot Mercato). Contrairement aux dernières saisons, les Andalous débutent bien leur saison et sont actuellement 5eme. Sauf qu’en face il y a l’ogre catalan qui vient d’infliger un sévère 7-2 à Santander en milieu de semaine.

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Luis García Plaza mise sur 4-2-3-1. Deux Français sont titulaires au milieu de terrain : Lucien Agoumé et Youssouf Fofana. Robbie Ure a été préféré à Lucas Stassin à la pointe de l’attaque. L’ancien Havrais Sangante se retrouve en défense centrale avec Castrin. Hansi Flick a aligné le même dispositif dans lequel on retrouve les stars de cette équipe que sont Lamine Yamal, Pedri et Rodri. Joao Garcia s’étant blessé mercredi, c’est Livakovic qui le remplacera dans les cages. Enfin Gordon retrouve sa place de titulaire alors qu’Adeyemi avait réalisé un excellent match contre Santander.

Les compositions officielles :