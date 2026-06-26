CdM 2026 : la France termine 1ère grâce à son succès probant contre la Norvège

Deux équipes à 6 points et l’objectif de terminer à la 1ère place du groupe I : ce Norvège-France revêtait des allures de choc en guise de bouquet final. Mais la formation scandinave a montré l’intérêt moindre qu’elle portait à cette rencontre en laissant notamment Erling Haaland, Martin Odegaard et Alexander Sorloth sur le banc. Une aubaine pour les Bleus, alignés en 4-2-3-1, avec quelques modifications tout de même (Lacroix plutôt que Konaté suite au forfait de Saliba, Koné à la place de Rabiot, Doué préféré à Barcola), d’autant qu’ils n’avaient plus gagné un 3e match de poule, Euro et Coupe du Monde confondus, depuis 20 ans !

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Et clairement, les Bleus voulaient interrompre cette série tout comme ils voulaient rendre un bel hommage à leur sélectionneur, rentré en France et absent de ce match, suite au décès de sa mère. Ils ont ainsi livré un début de match tonitruant, marqué par une barre transversale de Mbappé dès la 20e seconde de jeu, une demi-volée de Manu Koné et finalement un joli but d’Ousmane Dembélé dès la 7e minute. En jambes, concentrés, inspirés, les Français mettaient une pression dingue à des Norvégiens dépassés, toujours sur un avil. Mbappé alertait Nyland au premier poteau (17e), mais c’est à la passe que le capitaine allait encore se distinguer. Comme sur le premier but, il servait Dembélé sur l’aile droite. Cette fois, le joueur du PSG repiquait dans l’axe pour enrouler du gauche et battre le portier norvégien une deuxième fois (0-2, 20e). Sauf que la Norvège répliquait dès le coup d’envoi, face à des Français pas concentrés, grâce à Aasgaard (1-2, 21e).

Maignan décisif en 2e période

Attention à l’excès de confiance, mais les Bleus, après une petite période de flottement, reprenaient le contrôle des opérations au cours de cette première période enthousiasmante, remplie d’actions offensives. Dont l’exécutant principal se nommait Ousmane Dembélé. Ce dernier s’offrait un incroyable triplé, en enroulant une deuxième fois du gauche un ballon dans le petit filet opposé (1-3, 32e). Doué, l’offensif français le moins en évidence, ratait un face-à-face sur une erreur adverse (43e), et la France pouvait presque regretter de rentrer aux vestiaires avec seulement 2 buts d’avance. Dès la reprise, la Norvège se montrait dangereuse et Bobb provoquait la faute de Théo Hernandez dans la surface (49e). En l’absence d’Erling Haaland, c’est Strand Larsen qui s’y collait et qui tombait sur l’impérial Mike Maignan, qui plongeait du bon côté.

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Cette alerte prouvait que les Bleus devaient se méfier du moindre relâchement, alors ils repartaient de plus belle, mais avec moins de justesse technique que lors du premier acte. Barcola et Cherki entraient, pour faire souffler le héros de la soirée Dembélé et un Olise moins entreprenant que lors des deux premières rencontres. Puis c’est Upamecano qui était rappelé sur le banc, pour faire entrer Konaté. L’équipe de France souffrait en fin de rencontre et Maignan devait encore s’employer devant Bobb. Kylian Mbappé, laissé sur le terrain et probablement avide de buts, n’a pas réussi à trouver la faille à titre personnel. C’est Désiré Doué qui achevait la Norvège à la 94e, de la tête sur un centre de Barcola. Le principal est fait pour l’équipe de France, avec la première place du groupe I, qui lui permet à la fois de conserver son camp de base, de limiter ses futurs déplacements et d’affronter un 3e de poule, probablement la Suède…

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