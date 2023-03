Liga : Valladolid se donne de l’air face à l’Espanyol

Une victoire vitale pour Valladolid. Confrontés à l’Espanyol Barcelone ce dimanche à l’Estadio José Zorrilla, les joueurs de Pacheta ont enrayé leur série négative de 3 matchs sans victoire (2-1). Entreprenants d’entrée à l’image du Canadien Cyle Larin, auteur d’un but finalement refusé pour hors-jeu après 4 minutes de jeu, les Pucellanos ont ensuite été guidés par le très remuant Gonzalo Plata. Passeur décisif sur le premier but d’Ivan Sanchez (25e), l’attaquant équatorien de 21 ans a récidivé en seconde période pour Alvaro Aguado, entré en jeu deux minutes plus tôt (62e). Un succès maîtrisé jusqu’au froid jeté par le but de Martin Braithwaite en fin de rencontre (87e), finalement sans incidence.

Ballottés entre leurs doutes et leurs limites ces dernières semaines, les joueurs de Pacheta réalisent une bonne opération avec cette victoire. 18ème avant la rencontre, Valladolid s’extirpe provisoirement de la zone de relégation et pointe désormais à la 14e position de la Liga. L’Espanyol Barcelone, qui restait sur deux victoires de rang avant la rencontre, face à Elche (0-1), puis Majorque (2-1), campe à la 12e place.

