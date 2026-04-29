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Real Madrid : Antonio Rüdiger a reçu une offre

Par Allan Brevi
1 min.
Antonio Rüdiger avec le Real Madrid @Maxppp

La situation du secteur défensif du Real Madrid connaît un nouveau tournant inquiétant. Alors qu’Éder Militão doit de nouveau passer par la case opération et serait d’ores et déjà forfait pour la Coupe du Monde 2026, cela oblige le club madrilène à revoir ses plans en défense à l’approche d’une période charnière de la saison.

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El Larguero
🏥 📉 Militao VUELVE a pasar por quirófano y se perderá el MUNDIAL I @javiherraez

🛡️ "Esto obligará al Madrid a mover ficha en la defensa, sobre todo si Asencio se VA"

🇩🇪 "Rüdiger tenía una buena oferta para salir, pero se lo está pensando"
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Selon les informations rapportées par le journaliste espagnol Javier Herráez dans El Larguero, ce nouveau coup dur pourrait accélérer des décisions importantes en interne. Le Real Madrid envisagerait de renforcer son secteur défensif, surtout en cas de départ de Raúl Asencio, comme évoqué en coulisses. Dans le même temps, Antonio Rüdiger, récemment revenu à un bon niveau après ses problèmes physiques, aurait reçu une proposition intéressante de départ, mais le joueur de 33 ans ne ferme pas la porte à une prolongation. Une situation encore floue qui pourrait fortement influencer le mercato estival madrilène.

Pub. le - MAJ le
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