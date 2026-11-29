Matias Soulé régale le Stadio Olimpico ! Alors que l’AS Roma mène actuellement face à Monza (3-0), l’attaquant argentin s’est illustré en inscrivant un véritable bijou à la 36e minute de jeu. Servi par Manu Koné à l’entrée de la surface de réparation, le joueur romain a déclenché une frappe sèche et limpide, venue se loger en pleine lucarne de la cage de Thiam, impuissant sur sa ligne. Déjà auteur du deuxième but de la Louve à la 24e minute, après l’ouverture du score de Donyell Malen (12e), Soulé s’est ainsi offert un doublé en l’espace de douze minutes.

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Devenu un véritable atout offensif pour la formation romaine, celui qui s’inscrit dans la succession de Paulo Dybala porte désormais son total à cinq réalisations en Serie A cette saison. Une prestation de grande classe qui permet aux Giallorossi de prendre une sérieuse option sur la victoire avant même la pause. Si ce résultat venait à se confirmer, l’AS Rome grimperait à la deuxième place du championnat italien, à seulement deux longueurs de son éternelle rivale, la Lazio.