Everton annonce le départ d’Idrissa Gueye

En fin de contrat chez les Toffees, Idrissa Gueye (36 ans) quitte Everton. Le club de Liverpool a officialisé le départ de l’international sénégalais (135 sélections), revenu au club en septembre 2022 après son passage au PSG. Il avait déjà porté les couleurs d’Everton entre 2013 et 2016 (108 matchs). Lors de ce second passage, il a pris part à 125 reprises et s’est imposé comme l’un des leaders de la formation de David Moyes. « Everton confirme le départ d’Idrissa Gana Gueye, qui a rendu d’immenses services aux Blues pendant sept saisons… », ont communiqué les Toffes.

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236 games in Blue. Forever a Toffee. 🇸🇳💙 pic.twitter.com/na7UXt6BkH — Everton (@Everton) July 24, 2026

« Tout le monde à Everton est extrêmement reconnaissant envers Gana pour son dévouement, son professionnalisme et son influence sur le terrain tout au long de ses deux passages au sein du club. Ses qualités de leader, tant au sein du vestiaire qu’en dehors, se sont avérées cruciales, en particulier lors de notre dernière saison à Goodison. Son engagement envers le club, pendant toutes ces années, a été exceptionnel. Toutes les personnes liées à Everton remercient Gana – il sera toujours le bienvenu au club – et nous lui souhaitons, ainsi qu’à sa famille, tout le meilleur pour l’avenir », a quant à lui indiqué David Moyes, entraineur d’Everton. Comme nous vous l’avons révélé, Gueye se dirige vers Al-Diriyah, en Saudi Pro League.