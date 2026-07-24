Menu Rechercher
Commenter 1
Officiel Premier League

Everton annonce le départ d’Idrissa Gueye

Par Kevin Massampu
1 min.
Idrissa Gueye @Maxppp

En fin de contrat chez les Toffees, Idrissa Gueye (36 ans) quitte Everton. Le club de Liverpool a officialisé le départ de l’international sénégalais (135 sélections), revenu au club en septembre 2022 après son passage au PSG. Il avait déjà porté les couleurs d’Everton entre 2013 et 2016 (108 matchs). Lors de ce second passage, il a pris part à 125 reprises et s’est imposé comme l’un des leaders de la formation de David Moyes. « Everton confirme le départ d’Idrissa Gana Gueye, qui a rendu d’immenses services aux Blues pendant sept saisons… », ont communiqué les Toffes.

La suite après cette publicité

« Tout le monde à Everton est extrêmement reconnaissant envers Gana pour son dévouement, son professionnalisme et son influence sur le terrain tout au long de ses deux passages au sein du club. Ses qualités de leader, tant au sein du vestiaire qu’en dehors, se sont avérées cruciales, en particulier lors de notre dernière saison à Goodison. Son engagement envers le club, pendant toutes ces années, a été exceptionnel. Toutes les personnes liées à Everton remercient Gana – il sera toujours le bienvenu au club – et nous lui souhaitons, ainsi qu’à sa famille, tout le meilleur pour l’avenir », a quant à lui indiqué David Moyes, entraineur d’Everton. Comme nous vous l’avons révélé, Gueye se dirige vers Al-Diriyah, en Saudi Pro League.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Everton
Idrissa Gana Gueye

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Everton Logo Everton
Idrissa Gana Gueye Idrissa Gana Gueye
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier