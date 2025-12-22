Menu Rechercher
Rafinha Alcantara annonce sa retraite

Par Kevin Massampu
3 min.
Rafinha avec le maillot du PSG @Maxppp

Fils de Mazinho, champion du monde 1994 avec le Brésil, et frère de Thiago Alcântara, Rafinha a annoncé la fin de sa carrière professionnelle, ce lundi. Le milieu de terrain de 32 ans, libre de tout contrat depuis la fin de son aventure à Al-Arabi SC (Qatar) en juillet 2024, a indiqué cette nouvelle dans une vidéo publiée sur son compte Instagram.

Formé au FC Barcelone, où il a remporté trois championnats d’Espagne (2015, 2016 et 2019) et une Ligue des Champions (2015), Rafinha avait également porté les couleurs du Celta de Vigo, de l’Inter Milan, du PSG et de la Real Sociedad. International brésilien (2 sélections), il a aussi glané la médaille d’or aux Jeux olympiques de Rio en 2016.

