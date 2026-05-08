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CdM 2026, Argentine : mauvaise nouvelle pour l’Algérie

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Coupe du Monde @Maxppp

Le 17 juin prochain, l’Algérie lancera sa Coupe du Monde par un choc. Les Fennecs affronteront tout simplement à Kansas City les champions du monde en titre argentins. Un match pour lequel il faudra se lever très tôt puisqu’il est programmé à 3h du matin. Les hommes de Vladimir Petkovic n’auront pas la tâche facile, d’autant qu’ils viennent d’apprendre une mauvaise nouvelle. La fédération argentine (AFA) annonce que la FIFA a décidé d’annuler la suspension d’un match infligée à Nicolas Otamendi après son carton rouge reçu en septembre 2025 contre l’Équateur.

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AFA
#Institucional Caso Otamendi: resolución favorable del Bureau de la FIFA.

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«La phase finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 représente le plus grand événement du football international masculin, mettant en lumière le plus haut niveau de ce sport. Garantir que les associations membres participantes alignent leurs meilleures équipes possibles, tout en préservant l’intégrité disciplinaire, est fondamental pour maintenir la qualité, l’équité et le rayonnement international de la compétition», a expliqué la FIFA pour se justifier.

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