Ligue 1 : au mental, l’OGC Nice renverse Brest

En ouverture de la 8e journée de Ligue 1, le Stade Brestois recevait l’OGC Nice ce vendredi soir au stade Francis-Le Blé. Et la rencontre a très mal débuté pour les Aiglons, rapidement plombés par une énorme erreur de Yehvann Diouf. Dès la 15e minute, le gardien niçois a beaucoup trop tergiversé avec le ballon devant sa surface de réparation. À l’affût, Ludovic Ajorque a parfaitement senti le coup, subtilisant le cuir du pied droit avant de conclure tranquillement du gauche dans le but vide. Une ouverture du score qui récompensait également la bonne entame des Brestois.

La suite après cette publicité

Car durant le premier acte, les hommes de Julien Lachuer ont largement pris le dessus sur leurs adversaires. Plus agressifs dans les duels, plus inspirés techniquement et beaucoup plus tranchants offensivement, les Finistériens ont profité des nombreuses approximations niçoises. Yehvann Diouf a même failli commettre une nouvelle grossière boulette quelques minutes après son premier cadeau, mais Kamory Doumbia n’est pas parvenu à en profiter, glissant sur le ballon après un bon centre brestois. En face, les hommes d’Olivier Pantaloni semblaient sans solution, multipliant les pertes de balle et les mauvais choix dans les derniers mètres.

Yehvann Diouf, de la boulette au sauvetage

Mais au retour des vestiaires, Nice a affiché un tout autre visage. Plus entreprenants et beaucoup plus agressifs à la récupération, les Aiglons ont progressivement pris le contrôle des débats et ont fini par faire mal à leur adversaire du soir. Emmenés par un Sofiane Diop inspiré, les Azuréens ont retrouvé de la fluidité dans leurs transmissions et davantage de percussion dans les derniers mètres. Une réaction collective qui leur a permis de revenir au score grâce à Elye Wahi qui calait un coup de pied précis, avant de poursuivre leurs efforts pour faire définitivement basculer la rencontre.

La suite après cette publicité

Et les Niçois ont finalement été récompensés de leur abnégation en renversant complètement la situation pour s’imposer (2-1) grâce à Sofiane Diop, buteur en fin de match. Et surtout grâce à Yehvann Diouf qui se rachetait après sa terrible erreur du début de match. Au bout du temps additionnel, le gardien sénégalais repoussait un penalty de Kenny Lala qui restait pourtant sur 11 réussites dans l’exercice (2-1). Une victoire au caractère après une première période particulièrement inquiétante, qui témoigne de la capacité de réaction des hommes d’Olivier Pantaloni. À l’inverse, Brest pourra nourrir d’immenses regrets après avoir longtemps maîtrisé les débats sans parvenir à conserver son avantage. Nice repart ainsi de Bretagne avec trois points précieux, au terme d’une rencontre aux deux visages.