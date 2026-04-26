La soirée dingue d’André-Pierre Gignac au Mexique

Quand André-Pierre Gignac a fait le choix de rejoindre les Tigres en 2015, beaucoup ne comprenaient pas cette décision. Mais après plus d’une décennie passée au Mexique, on peut dire que l’ancien de l’OM a fait un pari plus que réussi, puisqu’il est tout simplement devenu une légende. 222 buts et 57 passes décisives en 440 rencontres, et des titres à foison, dont une Ligue des Champions de la CONCACAF ainsi que cinq ligues mexicaines remportées.

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Dans la nuit de samedi à dimanche, le joueur tricolore, sous contrat jusqu’à la fin de saison, disputait celui qui aurait pu être son dernier match à la maison avec les Tigres. Effectivement, face à Mazatlan, le club de Monterrey a disputé son dernier match du tournoi de Clausura, par ailleurs remporté 5-1, et a ainsi pu se qualifier pour les quarts de finale des playoffs, ce qui garantit un dernier match à la maison pour Gignac. Mais les supporters avaient déjà tenu à lui rendre un gros hommage…

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Une soirée émouvante

Effectivement, la soirée a été particulièrement émouvante. Des chants en son honneur ont été entonnés durant tout le match, et un énorme tifo a été déployé dès la 10e minute, son numéro de maillot, et ce, dans l’intégralité de l’Estadio Universitario. On y voit le numéro du joueur, les initiales APG ainsi qu’un drapeau français, ainsi qu’un « Merci Gignac ». Remplacé à la 56e minute, il a ensuite reçu une énorme ovation.

« André Pierre Gignac est l’un des grands joueurs étrangers qui sont arrivés dans le football mexicain et, grâce à sa qualité, son engagement et son aura, il a laissé un héritage et une histoire incroyable. Ce qu’il a écrit avec Tigres est exceptionnel et ses supporters l’ont installé à la table des grandes légendes de l’équipe féline, et on peut même dire qu’il est leur meilleur joueur de tous les temps », résume TVAzteca au sujet de cette belle soirée. A noter tout de même que selon Telemundo, qui va contre l’avis général des médias mexicains, le joueur veut encore jouer six mois et ensuite prendre sa retraite pour devenir dirigeant des Tigres. L’histoire n’est donc peut-être pas encore totalement terminée.