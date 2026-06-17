La réaction de l’OM à la sanction de l’UEFA

Risquant une exclusion de compétitions européennes par l’UEFA pour non-respect d’accords financiers passés, l’Olympique de Marseille connaît désormais sa sentence. Obtenant un sursis d’un an, notamment en invoquant les pertes consécutives à la crise des droits TV qui a touché le football français, le club phocéen a écopé de 10 millions d’euros d’amende et une restriction de sa liste A pour la prochaine Ligue Europa. Une mauvaise nouvelle pour le dernier cinquième de Ligue 1.

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Dans un communiqué, les Phocéens ont réagi à cette sanction : «l’Olympique de Marseille prend acte de la décision rendue ce jour par l’Instance de contrôle financier des clubs de l’UEFA. Cette décision permet au club et à ses supporters de participer à l’UEFA Europa League lors de la saison 2026-2027. Elle constitue surtout un rappel de la responsabilité qui est aujourd’hui la nôtre : elle s’accompagne d’exigences importantes et engage pleinement l’Olympique de Marseille. Le club poursuivra les efforts nécessaires afin de respecter l’ensemble de ses engagements et de répondre aux conditions exprimées par l’UEFA. L’Olympique de Marseille demeure pleinement mobilisé pour poursuivre son développement sur des bases sportives, économiques et financières solides et durables.»