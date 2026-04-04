CdM 2026, Italie : Fàbregas se défend après la vague de critiques

L’entraîneur de Côme, Cesc Fàbregas, s’est exprimé en conférence de presse avant le match contre l’Udinese. Parmi les sujets abordés figurait l’élimination de l’Italie en barrages de la Coupe du Monde 2026. Interrogé sur les générations italiennes, Fabregas a donné son avis sans ménagement. «Y a-t-il des joueurs italiens que j’apprécie ? Bien sûr, mais ils jouent à la Juve et à l’Inter. J’aime évidemment Palestra, j’ai toujours apprécié Locatelli. Ce serait injuste de n’en citer que deux ; s’ils jouent là-bas, c’est qu’ils sont bons. En tant qu’entraîneur, j’aime beaucoup de joueurs italiens. Mais allez-y, demandez Palestra, mais ils en demandent 40 millions. En tant que club, je ne suis pas là pour donner des leçons. Nous nous concentrons sur nos objectifs, pour construire l’avenir dont nous rêvons. Osian Roberts gère la structure de l’Académie avec brio, beaucoup d’enthousiasme et de détermination».

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Concernant la jeunesse et le projet de Como, et plus généralement le manque de jeunes italiens dans son effectif, le coach espagnol, très critiqué et désigné parmi les fautifs par une partie de l’opinion populaire, a affirmé. «Notre objectif principal ? Permettre au plus grand nombre de joueurs possible d’intégrer l’équipe première. Il faut donc commencer dès les moins de 8 ans, par exemple, où joue également mon fils, pour les former différemment, tant sur le plan technique que personnel, et ainsi faire la différence. Pas seulement à 23 ans, mais dès 7 ou 8 ans. Quand je vois mon fils, je rencontre des joueurs qui sont ici depuis des années et qui ont le sentiment d’être passés à côté de quelque chose. Ils se sont égarés. J’en discute beaucoup avec eux, et cela me passionne. Nous encourageons les joueurs en leur faisant prendre du plaisir de manière plus ciblée. Tout le monde ne peut pas y arriver, mais peut-être 1, 2 ou 3 % y parviendront. C’est un projet très important pour nous, et nous… Nous voulons les accompagner avec le plus grand soin. Nous n’avons pas peur de perdre, ni de la défaite. Nous connaissons la voie à suivre. Je comprends que nous n’ayons pas beaucoup d’Italiens, je comprends ce qui se dit, mais nous avons débuté en équipe première il y a deux ans avec de nombreux Italiens, Goldaniga étant celui qui a le plus joué l’année dernière. Nous devons tous faire notre choix au bon moment. Nous sommes très jeunes, nous sommes repartis de zéro il y a deux ans, nous sommes dans une nouvelle phase».