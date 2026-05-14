Chelsea annonce un partenariat avec Roc Nation Sports International

Chelsea continue d’étendre son empire. Ce jeudi, l’écurie de Premier League a annoncé une nouvelle collaboration qui risque d’être très juteuse. «Le Chelsea Football Club annonce aujourd’hui un nouveau partenariat stratégique avec Roc Nation Sports International (RNSI), marquant une étape importante dans l’ambition du club d’accélérer sa croissance et d’approfondir l’engagement des supporters aux États-Unis et au-delà. Fondée en 2008, Roc Nation est une société de divertissement de renommée mondiale offrant une gamme complète de services, incluant la gestion d’artistes, l’édition musicale, les tournées, le cinéma et la philanthropie. Après le lancement de Roc Nation Sports aux États-Unis en 2013, l’agence a étendu sa présence en septembre 2019 avec l’ouverture de son bureau londonien. Au cours des sept dernières années, RNSI s’est imposée comme l’une des 10 meilleures agences de football au monde, offrant une représentation complète et de qualité à un portefeuille de clients et d’organisations sportives internationales de premier plan. Bienvenue dans la famille Chelsea, Roc Nation Sports International !»

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Roc Nations Sports représente notamment les intérêts de Vinicius Jr, Endrick, Yan Diomandé, Kevin De Bruyne, Gabriel Martinelli, Luis Henrique, Lucas Paqueta et bien d’autres. Cela pourrait s’avérer intéressant pour les Blues à l’heure du mercato. Les Londoniens ont expliqué en quoi consistera cette collaboration. «Le partenariat avec Chelsea FC visera à nous positionner au carrefour du football, de la musique, de la culture et du divertissement, en tirant parti de collaborations culturellement pertinentes pour accroître la notoriété de la marque et susciter un engagement significatif des fans sur le marché américain. Grâce à une stratégie intégrée englobant la musique, les influenceurs et le storytelling sportif, cette collaboration visera à étendre la portée du club auprès du public américain tout en augmentant l’engagement sur les principales plateformes. Ce partenariat repose sur une conviction partagée : la culture footballistique s’étend bien au-delà du terrain. Ensemble, Chelsea FC et Roc Nation développeront des campagnes et des opérations qui puisent leur inspiration dans la culture pop américaine, positionnant ainsi le club comme une marque lifestyle pertinente et inspirante.» Michael Yormark, président de Roc Nation Sports International, a ajouté : « le football n’a jamais eu une influence culturelle aussi importante aux États-Unis. Notre ambition est d’aider le Chelsea Football Club à être présent lors des moments, sur les plateformes et dans les conversations qui comptent vraiment pour le supporter moderne. Nous sommes fiers de nous associer à un club qui partage notre philosophie d’originalité et de dépassement des limites.» Une nouvelle ère s’ouvre.