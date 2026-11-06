Retraite internationale de Cristiano Ronaldo : la réponse ferme de Jorge Jesus face aux accusations

C’est peu de dire que la conférence de presse de Jorge Jesus était très attendue. Au lendemain de l’annonce de la retraite internationale de Cristiano Ronaldo, à laquelle le sélectionneur n’a pas été associé, ce qu’il a reconnu aujourd’hui, il communiquait sa liste de joueurs pour la Ligue des Nations. Pas de trace de CR7 donc mais l’ombre de la star était omniprésente dans l’auditorium de la fédération portugaise. Jesus a été bombardé de questions sur le sujet, lui que l’on accuse d’être la cause de cette retraite anticipée après le dernier rassemblement où les choses se sont mal passées.

La suite après cette publicité

«Ce qui s’est passé par le passé ne m’intéresse pas. J’ai cru à son retour, j’ai pensé à l’appeler, à lui parler. Mais je dois le respecter. Il a décidé qu’il était temps de quitter l’équipe nationale. Tôt ou tard, cela devait arriver, assure le manager de 72 ans. Il a estimé que c’était le meilleur moment pour partir. Je me dois de le respecter, sans jamais oublier ce qu’il a représenté pour le Portugal, ce qu’il représente encore. Le symbole qu’il est pour les jeunes joueurs qui débutent leur carrière. Ce sont deux choses complètement différentes.» La relation entre les deux hommes est tout de même abîmée.

«Mon nom restera toujours associé au départ de Cristiano Ronaldo»

«Je n’ai pas essayé de parler avec Cris. Son départ de la sélection aurait, quoi qu’il arrive, marqué mon mandat — qui court sur quatre ans, jusqu’en 2030, reconnaît-il. Si ce n’avait pas été lors de ce rassemblement, il aurait pu prendre cette décision à un autre moment, s’il l’avait jugé opportun. Cela aurait pu arriver à n’importe quel stade de cette Ligue des nations. De toute façon, mon nom restera toujours associé au départ de Cristiano Ronaldo, à moins qu’il ne joue encore en 2030.» Jesus affirme qu’il aurait convoqué Ronaldo s’il n’avait pas décidé de prendre sa retraite internationale.

La suite après cette publicité

Comprenez-vous la retraite internationale de Cristiano Ronaldo ? OUI : il était au bout du chemin et n'apportait plus rien à la sélection portugaise NON : il avait encore des choses à donner et il ne pouvait pas partir par la petite porte Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Assailli de questions sur le sujet, et non pas sur le groupe convoqué pour les prochains matchs, le sélectionneur a même fini par s’agacer. «Il n’y a aucune animosité. Toutes mes décisions ont été prises dans l’intérêt de l’équipe. (…) Il faut lui demander (sur le timing de l’annonce). Ce dont je suis absolument certain, c’est que Cris a travaillé avec moi pendant un an (à Al-Nassr). Nous étions heureux dans notre club, nous étions champions. Je respecte sa décision.» Le technicien a encore et encore dû se défendre face aux accusations qu’on lui prête, qu’il aurait forcé le départ du plus grand joueur de la sélection.

«Je ne me sens coupable de rien concernant son départ»

«Non… Peut-être ai-je précipité les choses, mais ce n’est pas de mon fait. Il avait en tête que, peu importe le nombre de convocations, ça aurait fini par arriver. Et que ça se produirait forcément sous mon mandat. Je ne me sens coupable de rien concernant son départ. Je respecte sa décision et, par conséquent, son histoire ne saurait être ignorée. Je ne l’ignorerai jamais. Car il restera toujours un symbole, et au cours de cette année et demie, j’ai noué une amitié solide avec lui. Sur le plan sportif, il a désormais pris une autre décision, et je la respecte profondément.» Une amitié effritée tout de même.