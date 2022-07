Balotelli se voit un jour en Liga

Actuellement en Turquie avec l'Adana Demirspor, Mario Balotelli s'imagine bien fouler les pelouses espagnoles selon AS. En contrat jusqu'en 2024 avec le club turc, l'attaquant italien a sondé ses abonnés sur Instagram sur son possible avenir en Liga. Il a publié une story montrant un « drapeau espagnol + un ballon + Mario ? » avec la question « Te gustaría ? Si o No » (Souhaiterais-tu ?) avec en sondage « Oui ou non ».

Ayant joué en Italie, en Angleterre, en France et désormais dans le Bosphore, le joueur de 31 ans s'installerait bien dans la péninsule ibérique. Après une saison, il a disputé 31 matchs pour 18 buts et 4 passes décisives. À voir si Super Mario trouvera un point de chute en Espagne afin qu'il puisse continuer son tour d'Europe.