Ligue des Champions, PSG : Vitinha prévient le Barça

En conférence de presse, ce lundi, avant le choc opposant le PSG au Barça pour le compte de la 3e journée de la Ligue des Champions, Vitinha a affirmé que cette rencontre n’était pas une finale avant l’heure. «C’est encore trop tôt. On est en octobre. On sait comme les choses changent pendant la saison. La vérité en octobre n’est pas celle de mars», a tout d’abord rappelé le Portugais.

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Avant d’afficher son ambition pour cette rencontre de prestige : «c’est toujours un grand match, un des meilleurs qu’on peut faire avec les deux meilleures équipes d’Europe (avec le Bayern). On a hâte de jouer ce match. À l’image de City, c’est un gros match qu’on veut jouer. Même si ce n’est pas décisif. Ça vient dans une phase où trois points peuvent compter. On a quand même hâte de montrer à quel niveau on est».