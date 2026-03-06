Monaco : Denis Zakaria a pris sa "revanche personnelle" face au PSG

À peine dix jours après la douloureuse élimination face au PSG en Ligue des Champions (5-4 score cumulé), l’AS Monaco s’est rachetée en s’imposant avec la manière au Parc des Princes en L1 (1-3). Ce succès ne souffre d’aucune contestation, et Denis Zakaria en était fier au coup de sifflet final. Au micro de beIN SPORTS, l’international suisse a confié qu’il avait "une revanche à prendre".

«On avait une revanche à prendre, une revanche personnelle, très content de ce résultat parce qu’il y a la manière, a indiqué le Suissé, avant d’être relancé sur sa performance personnelle par Marcel Desailly. J’ai fait des meilleurs matchs, mais le meilleur reste à venir (rires). L’équipe a fait un travail fantastique, les milieux ont fait un travail énorme, ils ont énormément couru, devant aussi, et on a su marquer nos actions. »