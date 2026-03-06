Menu Rechercher
Commenter
Ligue 1

Monaco : Denis Zakaria a pris sa "revanche personnelle" face au PSG

Par Jordan Pardon
1 min.
Denis Zakaria @Maxppp
PSG 1-3 Monaco

À peine dix jours après la douloureuse élimination face au PSG en Ligue des Champions (5-4 score cumulé), l’AS Monaco s’est rachetée en s’imposant avec la manière au Parc des Princes en L1 (1-3). Ce succès ne souffre d’aucune contestation, et Denis Zakaria en était fier au coup de sifflet final. Au micro de beIN SPORTS, l’international suisse a confié qu’il avait "une revanche à prendre".

La suite après cette publicité

«On avait une revanche à prendre, une revanche personnelle, très content de ce résultat parce qu’il y a la manière, a indiqué le Suissé, avant d’être relancé sur sa performance personnelle par Marcel Desailly. J’ai fait des meilleurs matchs, mais le meilleur reste à venir (rires). L’équipe a fait un travail fantastique, les milieux ont fait un travail énorme, ils ont énormément couru, devant aussi, et on a su marquer nos actions. »

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Monaco
Denis Zakaria

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Monaco Logo Monaco
Denis Zakaria Denis Zakaria
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier