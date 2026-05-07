PSG : la story d’Ousmane Dembélé avec Gavi après la qualification

Hier soir, le PSG a su résister au Bayern Munich en obtenant son billet pour la finale de la Ligue des Champions à Budapest (1-1, 6-5 score cumulé). Après un match aller électrique, l’objectif était de répondre présent en Bavière. Et de quelle manière ! Dès la 3e minute, Ousmane Dembélé s’est montré décisif devant Manuel Neuer avec une frappe puissante. Le Ballon d’Or 2025, buteur et passeur une semaine plus tôt, a d’ailleurs réagi après le succès.

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En effet, le natif de Vernon a posté une story Instagram dans laquelle on voit Gavi (FC Barcelone) en conférence de presse. Et face aux journalistes, le Catalan avait lancé des paroles assez directes, que le joueur de la capitale a donc reprises. « Certaines personnes pensent que je ne sais pas jouer au football… ils n’en ont pas la moindre putain d’idée ! » Prochain rendez-vous face aux Gunners.