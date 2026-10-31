OM : Keyliane Abdallah vit un retour compliqué en réserve après sa sanction

Rétrogradé en équipe réserve par Bruno Genesio après son entrée en jeu décevante face au Havre (4-3) la semaine dernière, Keyliane Abdallah a retrouvé les terrains ce samedi, mais dans un contexte bien différent de celui du Vélodrome. L’ailier de l’Olympique de Marseille a disputé l’intégralité de la rencontre de National 2 face au Riviera FC, à Saint-Jean-Cap-Ferrat, devant seulement 150 spectateurs. Malgré ce revers, le jeune Olympien a tenté de se montrer à son avantage, multipliant les appels et encourageant régulièrement ses partenaires. Il s’est notamment procuré une belle occasion à la 53e minute, mais sa frappe du pied gauche a été détournée par le gardien adverse. Souvent pris à deux par les défenseurs adverses, Abdallah n’a toutefois pas réussi à faire la différence.

La suite après cette publicité

Cette rencontre a également été marquée par une ambiance bien éloignée de celle des grandes soirées marseillaises. Entre les chants d’un petit groupe de jeunes supporters locaux et les interventions du public, Keyliane Abdallah a même eu droit à quelques provocations. En seconde période, alors qu’il réclamait une faute après un contact, un spectateur lui a lancé : « on n’est pas au Vélodrome là, oh, dites-lui », rapporte L’Équipe. Une remarque qui n’a pas empêché le joueur de rester impliqué jusqu’au coup de sifflet final. Cette titularisation en réserve intervient une semaine après les critiques publiques de Bruno Genesio, qui n’avait pas apprécié son manque d’investissement lors de son entrée contre Le Havre. Si Abdallah n’a pas réussi à éviter la défaite des siens, son attitude et son engagement ont été remarqués. Reste désormais à savoir si cette prestation suffira à convaincre l’entraîneur marseillais de lui offrir une nouvelle chance avec l’équipe première.