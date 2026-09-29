PSG : Fabián Ruiz dévoile où il va finir carrière

Sérieux candidat pour le Ballon d’Or 2026, Fabián Ruiz continue d’entretenir l’idée d’un retour au Betis, son club formateur et de cœur. Présent en conférence de presse avant le match de l’Espagne face à la Croatie, le milieu du PSG a une nouvelle fois affiché son attachement à la formation andalouse et assuré qu’il souhaite y terminer sa carrière. « Je l’ai toujours dit, j’essaie de regarder tous les matchs et je suis content de leurs bons résultats. Je suis supporter du Betis, tout le monde le sait », a-t-il déclaré. Avant de préciser, avec conviction : « j’aimerais terminer ma carrière ici, ce n’est pas le moment, mais cela se fera sûrement à l’avenir. »

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Fabián Ruiz a également profité de son passage à Séville pour se remémorer la victoire marquante du Betis dans le derby remporté 3-5 en janvier 2018, alors qu’il portait encore le maillot verdiblanco. Un souvenir qui reste particulièrement fort pour lui : « j’en garde de bons souvenirs. C’était ma première victoire dans un derby, mon premier but, c’était l’Épiphanie… C’était magique, j’espère que nous ferons aussi bien demain », s’est-il souvenu. Des propos qui confirment une nouvelle fois le lien très fort entre le joueur du PSG et le Betis.