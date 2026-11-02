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Ligue des Champions

PSG : le coach de Villarreal s’attend à un rouleau compresseur

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Iñigo Pérez @Maxppp
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Villarreal PSG
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Demain soir, le Paris Saint-Germain se rend à Villarreal pour tenter de conserver la première place du classement de la Ligue des Champions. Après trois victoires en autant de matchs, les hommes de Luis Enrique sont les grands favoris de la rencontre. Interrogé avant la rencontre, le coach du Sous-marin jaune, Iñigo Pérez, s’attend à souffrir.

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« C’est un véritable rouleau compresseur. C’est exactement ce à quoi je m’attends. Nous devons connaître toutes leurs qualités et savoir qu’ils sont forts. Nous devons mettre de côté nos complexes, nous affirmer et essayer de montrer que nous avons le niveau. Sinon, ils sentent la peur et ne vous laissent aucune chance. Nous voulons que notre identité prime. Il ne faut pas la changer, car sinon, c’est elle qui finit par vous changer. Vient ensuite l’analyse de l’adversaire et les nuances tactiques de son jeu. Ce qui relève de l’émotion et du sentiment est immuable », a-t-il confié en conférence de presse.

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