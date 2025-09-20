Menu Rechercher
Commenter 7
SPL

SPL : grâce à CR7, Joao Felix et Coman, Al-Nasr écrase Al-Riyadh

Par Hanif Ben Berkane
Cristiano Ronaldo, le capitaine d'Al-Nassr @Maxppp
Nassr 5-1 Riyadh

Troisième journée de Saudi Pro League ce samedi soir avec le club d’Al-Nassr qui recevait Al-Riyadh avec l’envie de faire trois victoires de suite. La formation emmenée par Cristiano Ronaldo n’a fait qu’une bouchée de son adversaire du soir (5-1). Le star portugaise s’est notamment offert un doublé dans ce match.

La suite après cette publicité

Ce n’est pas le seul puisqu’un autre portugais a brillé. Joao Felix s’est offert un doublé alors que Kingsley Coman a aussi trouvé le chemin des filets. Le Français a aussi délivré une passe décisive à CR7 en fin de match.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (7)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

SPL

En savoir plus sur

SPL Saudi Pro League
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier