SPL : grâce à CR7, Joao Felix et Coman, Al-Nasr écrase Al-Riyadh

Troisième journée de Saudi Pro League ce samedi soir avec le club d’Al-Nassr qui recevait Al-Riyadh avec l’envie de faire trois victoires de suite. La formation emmenée par Cristiano Ronaldo n’a fait qu’une bouchée de son adversaire du soir (5-1). Le star portugaise s’est notamment offert un doublé dans ce match.

Ce n’est pas le seul puisqu’un autre portugais a brillé. Joao Felix s’est offert un doublé alors que Kingsley Coman a aussi trouvé le chemin des filets. Le Français a aussi délivré une passe décisive à CR7 en fin de match.