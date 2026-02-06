Mercato : l’inquiétante fuite des jeunes avants-centres de Ligue 1

Ils n’étaient pas encore tous installés comme titulaires indiscutables, mais déjà considérés comme des prospects à fort potentiel. Cet hiver, la Ligue 1 a vu partir coup sur coup George Ilenikhena (19 ans), Kader Meïté (18 ans), Robinio Vaz (18 ans), Sidiki Chérif (19 ans) et Brian Madjo (17 ans). Cinq avant-centres purs, aucun n’ayant dépassé les 1 500 minutes dans l’élite française, alors comment expliquer ce phénomène ?

Un contexte urgent de réajustement

Entre blessures, objectifs sportifs en péril et opportunités de marché, le mercato hivernal s’est révélé être comme à son habitude une fenêtre idéale pour des ajustements urgents. George Ilenikhena, officialisé in extremis, a filé à Al-Ittihad pour pallier le départ de Karim Benzema, qui rejoindra Kader Meïté chez le leader saoudien, Al-Hilal. En Italie, l’AS Roma, touchée par les blessures d’Artem Dovbyk et Evan Ferguson, a misé sur Robinio Vaz pour renforcer son attaque à court et long terme. Sidiki Chérif, longtemps annoncé partant, a atterri à Fenerbahçe, en anticipation des départs de Jhon Durán et Youssef En-Nesyri. Quant au très jeune Brian Madjo, Aston Villa l’a vu comme une pépite à saisir sans attendre.

Un marché des avants-centres sous tension

Le contexte du mercato hivernal n’est pas la seule explication. Depuis plusieurs années, le marché des avants-centres ne cesse d’affoler les fenêtres de mercato avec des montants de plus en plus fous. Cet été, Liverpool a déboursé 245 millions d’euros pour Alexander Isak et Hugo Ekitiké. L’international français s’illustre de l’autre côté de la Manche, décisif 19 fois en 32 matchs toutes compétitions confondues, il fait aujourd’hui le bonheur des Reds. À l’instar de Liverpool, Manchester United, Newcastle et Arsenal ont suivi le mouvement en investissant des sommes importantes sur Benjamin Šeško, Nick Woltemade et Victor Gyökeres, trois avants-centres aux bilans comptables plus mitigés. Mateo Retegui et Victor Osimhen ont eux battu les records de montant de transfert d’Al-Qadsiah et Galatasaray. Rien que sur le mercato d’été de ce début de saison, ce sont plus de 600 millions d’euros qui ont été déboursés sur ces sept avants-centres.

Les véritables numéros 9, capables de peser physiquement, de se jouer des adversaires dos au but et de convertir quasi-instantanément dans la surface sont une denrée rare, cette pénurie favorise la hausse des prix à ce poste et en fait un axe stratégique pour les clubs. Désormais, il ne suffit plus que de quelques apparitions dans l’élite pour que les clubs investissent sur des profils de plus en plus jeunes, Brian Madjo n’a eu besoin que de seulement 157 minutes en Ligue 1 pour qu’Aston Villa passe à l’offensive dans l’optique de ne pas avoir à débourser deux voire trois fois le prix quelques années plus tard.

Ce phénomène est également visible pour les joueurs n’ayant pas encore passé le cap du football d’adulte, évoluant dans les catégories jeunes, rien qu’à l’été 2025, dix jeunes avants-centres ont rejoint des clubs professionnels étrangers. En Angleterre, ce sont deux talents de la génération 2007, Enzo Kana-Biyik et Mahamadou Sangaré, qui ont quitté les centres de formation du Havre et du Paris SG après des saisons très convaincantes en U19 National pour rejoindre les rivaux Manchester United et Manchester City, et les exemples sont encore bien nombreux.

Sur la saison 2024/25, Noah Codjo-Evora, repéré en U17 National avec le FC Annecy, s’est engagé avec le Bayern Munich à l’été 2024, mais son adaptation a malheureusement été ralentie par de fréquentes blessures. De son côté, Exaucé Mafoumbi ne s’est pas imposé en Angleterre et a rebondi en deuxième division suisse, avant d’être prêté en troisième division. Le franco-marocain Essad Ouhssakou, repéré en U19 National à Bergerac par Fribourg, réalise une saison 2025/26 plus intéressante avec 10 contributions en 12 matchs dans le championnat U19 allemand.

La puissance financière de l’étranger séduit clubs et joueurs

Cette série de départs s’explique également par l’émergence de championnats bien plus puissants financièrement. En Arabie saoudite, les clubs orientent désormais leurs investissements vers la jeunesse, les effectifs se sont globalement rajeunis sur cette saison 2025/26. En Turquie, les clubs de Fenerbahçe et Galatasaray n’hésitent plus à investir des montants comparables aux grandes écuries saoudiennes et anglaises.

Dans un contexte économique plus critique que jamais, ces offres représentent une bouffée d’oxygène budgétaire pour les clubs français capables de former puis exposer. L’Angers SCO l’a bien compris en lançant le projet SCO2030, installant la formation comme pilier de l’avenir sportif et économique du club.

La situation est similaire pour les joueurs, les propositions de contrats faites par ces puissances financières sont souvent très difficiles à ignorer, en témoignent ces cinq départs. Un marché des avants-centres inflationniste, des clubs étrangers prêts à investir agressivement pour sécuriser l’avenir et un contexte économique critique du football français, autant de variables qui installent les jeunes avants-centres formés en France en têtes de proue du marché des transferts.