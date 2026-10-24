Premier League : mais où s’arrêtera Brighton ?

S’il y a bien une surprise en ce début de Premier League, c’est Brighton. Avant de se rendre à Liverpool dimanche (15h) pour le compte de la 8e journée du championnat, les hommes de Fabien Hürzeler occupent la 3e place, à 5 longueurs de Manchester City et 2 d’Arsenal, qu’ils ont par ailleurs battus 3-0 à la mi-septembre (seule défaite de la saison pour les Gunners à l’instant T). Week-end après week-end, ils impressionnent après en avoir collé 5 à Crystal Palace dimanche dernier, dont 3 dans les 10 premières minutes. «Ils sont la révélation de la saison. J’adore leur façon de jouer, abonde Jamie Carragher. Ils me font un peu penser à l’équipe de Liverpool de Jürgen Klopp : très agressifs, très rapides, très directs.»

La suite après cette publicité

Les Seagulls emballent tout le monde en Angleterre. Les statistiques sont aussi là pour en parler. Ils possèdent la meilleure attaque (23 buts devant City, 19) et la meilleure défense (5 buts encaissés, à égalité avec Arsenal). Preuve de l’incroyable confiance qui domine ce vestiaire en ce moment, le but de Diego Gómez marqué depuis la moitié du terrain face aux Eagles. «Quand j’ai reçu le ballon, j’ai vu que le gardien était légèrement avancé, rembobinait le héros du jour. Après avoir marqué, je ne savais pas où aller ni quoi faire. J’étais juste super heureux. C’est une question de fraternité et d’intensité. On continue à travailler comme ça à l’entraînement et en match.»

Meilleure attaque et meilleure défense

L’ailier paraguayen est devenu l’un des éléments forts aux yeux de son entraîneur. Il n’est pas le seul à l’image du défenseur central croate Luka Vuskovic (19 ans), recruté 54 M€ à Tottenham cet été et joueur de champ le plus utilisé derrière l’incontournable Pascal Gross, élu joueur du mois de septembre. Olivier Boscagli tire aussi son épingle du jeu après une première saison délicate comme défenseur central remplaçant. Cette fois, l’ancien Niçois, courtisé par l’OM à l’été 2025, a trouvé sa place dans le collectif comme latéral gauche. Il a même reçu une pré-convocation de Zinedine Zidane avant le rassemblement des Bleus. L’international suédois Yasin Ayari monte en régime et la recrue Maxim De Cuyper (20 M€ depuis le Club Bruges) fait de gros dégâts sur son côté gauche.

La suite après cette publicité

Pourtant, il y a encore eu des départs importants cet été. Jan Paul van Hecke a signé à Tottenham pour 60 M€, tandis que Manchester United a déboursé 82 M€ pour enrôler Carlos Baleba. Brighton a de la ressource. Hürzeler (33 ans seulement) aussi, lui qui enchaîne déjà sa 4e saison sur les bords de la Manche. Son 4-2-3-1 fonctionne à merveille, au point d’être courtisé par les Red Devils pour remplacer Michael Carrick. «Je n’ai pas le temps de penser à ces rumeurs car nous jouons tous les trois jours», répond l’intéressé en conférence de presse. Car outre le championnat, Brighton dispute aussi la Ligue Europa Conférence après avoir fini 8e de Premier League l’an passé (8e également la saison précédente). C’était déjà une performance en soi.

Deux rendez-vous contre Liverpool et Manchester City

Après deux journées d’une compétition dont il est l’un des favoris, le club anglais occupe la 9e place, après avoir ramené un triste nul (0-0) sur la pelouse de Jablonec jeudi. «Nous devons comprendre ce que signifie jouer dans cette coupe. Nous devons comprendre que nous devons être excellents dans les fondamentaux et nous n’avons pas été bons dans les fondamentaux aujourd’hui», prévenait-il depuis la Tchéquie. Éternel insatisfait, l’Allemand n’est pas du genre à accorder le moindre faux pas à ses troupes. «J’insiste toujours sur le fait que j’ai toujours ce sentiment, au moment de me coucher, que notre voyage n’est pas terminé et que je ne suis pas satisfait à 100 %», expliquait-il avant le choc à Anfield.

La suite après cette publicité

«Je dis toujours que je fais partie d’une aventure. Nous pouvons encore progresser, nous avons un fort potentiel à exploiter, et c’est pourquoi je souhaite vraiment travailler là-dessus avec mon staff et mes joueurs, poursuivait le technicien, conscient de sa chance. J’ai d’excellents professionnels autour de moi. J’ai un groupe de joueurs formidables qui me soutiennent, qui donnent tout pour ce club et que nous avons construit ensemble au cours des dernières années. Nous avons connu des périodes difficiles, des périodes fastes, mais je pense que pour construire ce genre de relations, il faut du temps, il faut des liens et il ne faut pas tenir ces choses pour acquises.» Après Liverpool, les Seagulls se rendront à Manchester City, d’abord en League Cup mercredi et surtout en Premier League le samedi suivant. L’occasion de voir ce qu’ils peuvent vraiment viser cette saison.