Accord ASSE-Cadiz pour Aymen Moueffek

L’AS Saint-Étienne va voir l’un de ses enfants quitter le Forez. Selon nos informations, un accord a été trouvé entre l’ASSE et Cadiz pour le transfert d’Aymen Moueffek. Le milieu de terrain de 25 ans doit désormais passer sa visite médicale ce lundi avant de pouvoir s’engager officiellement avec le club espagnol, pensionnaire de deuxième division.

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Formé chez les Verts et apparu pour la première fois avec les professionnels en 2020, Moueffek va donc tourner la page de son aventure stéphanoise. Il n’avait pas participé au début de saison avec l’ASSE et s’apprête désormais à découvrir un nouveau championnat. La saison dernière, le polyvalent milieu marocain avait disputé 33 rencontres toutes compétitions confondues sous le maillot stéphanois.