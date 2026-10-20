Uruguay : un arbitre utilise son smartphone pour distribuer les cartons

L’Uruguay expérimente une nouvelle façon de distribuer les cartons. L’arbitre Eduardo Varela est devenu le premier homme en noir à expulser un joueur à l’aide d’un carton rouge… numérique, lors d’un match test de la Copa Uruguay entre Nacional et Rentistas. Cet appareil, semblable à un smartphone, permet également d’afficher les cartons jaunes et d’enregistrer les avertissements, les remplacements, les buts et les penalties afin de centraliser les données des rencontres.

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Mais cette innovation rencontre déjà des difficultés, notamment en matière de visibilité : lors d’un autre test, la lumière du soleil a rendu l’écran presque illisible à distance, contraignant les organisateurs à abandonner l’expérience. Développée par la société REFe depuis trois ans, cette technologie reste expérimentale. Ses concepteurs envisagent notamment d’ajouter un éclairage LED pour améliorer la visibilité des couleurs, avec l’ambition de convaincre à terme la CONMEBOL, puis la FIFA. Mais pour l’instant, cela ne fait pas l’unanimité auprès des spectateurs.