Betis : Nabil Fekir encense Karim Benzema

Dans le cadre de la 38ème et ultime journée de Liga, le Real Betis se déplace sur la pelouse du Real Madrid dans un choc qui verra également un duel entre Nabil Fekir et Karim Benzema, deux internationaux A passés par l'OL. Interrogé par So Foot, le milieu offensif des Verdiblancos n'a d'ailleurs pas tari d'éloges au moment d'évoquer la trajectoire du numéro 9 des Merengues.

«Ce qu’il fait est top. Il montre qu’il fait encore partie des grands joueurs. C'est un exemple pour moi et pour tous les joueurs. Il a gagné tellement de trophées dans un grand club comme le Real Madrid... Ce n’est pas facile», a tout d'abord reconnu Fekir avant de préciser que le «Nueve» avait, selon lui, toutes ses chances de remporter le prochain Ballon d'Or : «il y a beaucoup de grands joueurs, mais il est dans la course. Il a de quoi postuler».