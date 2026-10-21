Soriba Diaoune est devenu le plus jeune buteur de l’histoire du LOSC en Ligue des Champions

Cueilli à froid dès l’entame de match par Galatasaray, le LOSC a bien répondu. Pour la première titularisation de sa carrière en Ligue des Champions, Soriba Diaoune est parvenu à égaliser en marquant un but plein de sang-froid.

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LE JEUNE DIAOUNE REMET LE LOSC À HAUTEUR DE GALATASARAY 🔥 7 minutes et déjà 2 buts, ce début de match est fou 😮‍💨 #LOSCGS | #UCL https://t.co/Z3ty2Z2kWi — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 21, 2026

À 19 ans et 68 jours, l’ailier est devenu au passage le plus jeune buteur de l’histoire des Dogues dans cette compétition. Il devance son coéquipier Ngal’ayel Mukau, qui avait lui trouvé la faille en C1 à 20 ans et 24 jours.