Jean Pyerre atteint d'un cancer aux testicules, son transfert annulé ?

Voilà sans doute l'une des histoires les plus tristes de ce mercato d'hiver 2022. Jean Pyerre (23 ans) s'est engagé avec Giresunspor, actuel 16e de Süper Lig, sous la forme d'un prêt d'une saison et demie en provenance du Grêmio Porto Alegre. Il a été présenté il y a quelques jours et s'entraînait déjà avec ses nouveaux partenaires. Une opération remise en question pendant la visite médicale ces dernières heures. Et pour cause, un cancer des testicules a été diagnostiqué au milieu de terrain brésilien pendant les examens.

La suite après cette publicité

«Je me sens bien. Il n'y a rien de plus. Bien sûr que le mot cancer fait peur, ça prend par surprise. C'est une situation délicate. On m'a souhaité du courage et je ne peux que remercier. Je vais prendre soin de moi et me concentrer sur ma santé pour revenir le plus vite possible. Merci pour vos attentions», a-t-il lâché au cours d'un live Instagram. Il observera une période de convalescence au pays et son prêt pourrait être cassé. On lui souhaite un prompt rétablissement.