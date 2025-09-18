Menu Rechercher
Marquinhos reste capitaine du PSG

Marquinhos célèbre son but face à l'Atalanta @Maxppp

Capitaine du Paris Saint-Germain depuis 2020 et le départ de Thiago Silva, Marquinhos (31 ans) doit quand même remettre son brassard en jeu chaque saison, depuis que Luis Enrique est le coach des Rouge et Bleu.

Et selon RMC Sport, le Brésilien va rester capitaine des champions d’Europe en titre. À l’issue d’un vote organisé dans le vestiaire francilien, l’international auriverde devance Achraf Hakimi, Vitinha et Ousmane Dembélé.

