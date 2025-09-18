Marquinhos reste capitaine du PSG

Capitaine du Paris Saint-Germain depuis 2020 et le départ de Thiago Silva, Marquinhos (31 ans) doit quand même remettre son brassard en jeu chaque saison, depuis que Luis Enrique est le coach des Rouge et Bleu.

La suite après cette publicité

Et selon RMC Sport, le Brésilien va rester capitaine des champions d’Europe en titre. À l’issue d’un vote organisé dans le vestiaire francilien, l’international auriverde devance Achraf Hakimi, Vitinha et Ousmane Dembélé.