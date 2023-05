RC Lens - OM : les compositions probables

La suite après cette publicité

Le rendez-vous à ne pas manquer. Au stade Bollaert-Delelis, le Racing Club de Lens, troisième, reçoit l’Olympique de Marseille, deuxième, ce samedi à 21 heures dans le cadre de la 34e journée de Ligue 1. Un choc d’ores et déjà très attendu et qui s’annonce crucial dans l’optique de la qualification pour la prochaine édition de la Ligue des champions. Après sa victoire renversante (2-1) contre l’AJ Auxerre, le week-end dernier, l’OM ne compte qu’un point d’avance sur les Sang et Or mais pourrait, en cas de victoire, mettre la pression sur le PSG, leader contesté.

De son côté, le club nordiste aura forcément à cœur de faire chavirer tout un peuple et de reprendre la deuxième place. Vainqueurs à l’aller (1-0), les Lensois restent, par ailleurs, sur un succès (1-0) face à Toulouse en milieu de semaine. Pour cette rencontre, Franck Haise pourra notamment compter sur le retour de Deiver Machado, remis d’une blessure musculaire à la jambe gauche. Wesley Saïd (quadriceps) et Salis Abdul Samed (suspension) manqueront, quant à eux, ce choc.

La Ligue des Champions en ligne de mire !

Dès lors, le coach artésien devrait opter pour un 3-4-3. Dans les buts, Brice Samba sera ainsi protégé par une défense à trois composée de Facundo Medina, Kevin Danso et Jonathan Gradit. Sur les ailes, Przemyslaw Frankowski et Deiver Machado viendront aider Seko Fofana et Jean Onana, présents dans l’entrejeu. Enfin, sur le front de l’attaque, Adrien Thomasson et Florian Sotoca devraient logiquement accompagner l’inarrêtable Lois Openda.

Dans les rangs de l’Olympique de Marseille, Igor Tudor sera lui toujours privé d’Azzedine Ounahi et Amine Harit. Pour venir à bout du collectif lensois, le technicien croate devrait donc aligner son traditionnel 3-4-2-1. Devant Pau Lopez, présent dans les cages marseillaises, Leonardo Balerdi, Samuel Gigot et Sead Kolasinac formeraient alors la charnière centrale. De retour à Lens, Jonathan Clauss devrait bien débuter cette rencontre. Tout comme Issa Kaboré, préféré à Nuno Tavares. Au milieu de terrain, Valentin Rongier est logiquement pressenti pour commencer aux côtés de Jordan Veretout. Enfin, Cengiz Under et Mattéo Guendouzi pourraient évoluer en soutien d’Alexis Sanchez.

