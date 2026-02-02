OM : Roberto De Zerbi donne des nouvelles des blessés

C’est un très gros rendez-vous qui attend l’OM en milieu de semaine, surtout maintenant que l’aventure européenne est terminée. Mardi, les Phocéens défieront ainsi le Stade Rennais en huitièmes de finale de la Coupe de France. Un match pour lequel Roberto De Zerbi risque de devoir composer sans plusieurs joueurs importants.

« Deux doutes, Aguerd touché à l’adducteur et Paixao qui est sorti touché contre Paris. Emerson devrait rentrer aujourd’hui, on verra », a ainsi indiqué l’entraîneur de l’Olympique de Marseille en conférence de presse. Seront-ils finalement disponibles ? Réponse demain une heure avant le match…