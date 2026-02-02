Menu Rechercher
Commenter 4
Ligue 1

OM : Roberto De Zerbi donne des nouvelles des blessés

Par Max Franco Sanchez
Roberto De Zerbi @Maxppp
Marseille Rennes

C’est un très gros rendez-vous qui attend l’OM en milieu de semaine, surtout maintenant que l’aventure européenne est terminée. Mardi, les Phocéens défieront ainsi le Stade Rennais en huitièmes de finale de la Coupe de France. Un match pour lequel Roberto De Zerbi risque de devoir composer sans plusieurs joueurs importants.

La suite après cette publicité

« Deux doutes, Aguerd touché à l’adducteur et Paixao qui est sorti touché contre Paris. Emerson devrait rentrer aujourd’hui, on verra », a ainsi indiqué l’entraîneur de l’Olympique de Marseille en conférence de presse. Seront-ils finalement disponibles ? Réponse demain une heure avant le match…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier